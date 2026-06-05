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Вранці 5 червня вибух у порту Констанца у Румунії прогримів внаслідок інциденту з морським безпілотником. Район біля нафтового термінала повністю ізолювали.

Про це пише Digi24.

Вибух у порту Констанца: що відомо

Після повідомлень про вибух морського безпілотника поблизу причалів №77 – 78 у порту Констанца в Румунії оголосили тривогу.

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Попередньо відомо, що ніхто не постраждав внаслідок вибуху в Румунії.

ЗМІ зауважують, що дрон виявили близько 5 ранку, він був поблизу нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM).

На місце вибуху викликали підрозділи поліції, жандармерії, рятувальників та інші екстрені служби. Територію негайно оточили, а доступ сторонніх осіб до району інциденту обмежили.

Влада активувала Червоний план втручання – спеціальний протокол реагування на надзвичайні події підвищеної небезпеки.

Про інцидент терміново повідомили прем’єр-міністра, а також президента Румунії Нікушора Дана, який у цей момент прямував літаком до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани.

У Міноборони Румунії повідомили, що дрон має схожий вигляд з тими, що “використовуються на війні в Україні”.

– Попередня інформація свідчить про те, що це був український безпілотник з десятками кілограмів вибухівки на борту. Вибух не був контрольованим. Незрозуміло, як морський безпілотник опинився в порту Констанца, – йдеться у матеріалі.

Наразі гелікоптери обстежують прибережну зону, щоб переконатися, що поблизу немає інших безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час атаки на Україну російський дрон врізався у житловий будинок у Галаці після того, як залетів у повітряний простір Румунії.

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