У 2026 році правила вступу до аспірантури залишаються доволі вимогливими. Майбутнім аспірантам необхідно не лише успішно скласти вступні випробування, а й виконати низку умов, пов’язаних із реєстрацією, поданням документів та конкурсним відбором.

Розповідаємо детально, які дати варто запам’ятати, які іспити доведеться складати та умови вступу в аспірантуру у 2026 році.

Вступ до аспірантури у 2026 році: дати

Основна реєстрація на вступні випробування тривала з 23 квітня до 14 травня. Для тих, хто не встиг зареєструватися або потребував внесення змін до своїх даних, було передбачено додатковий період — з 26 до 28 травня.

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Основна сесія вступних іспитів до аспірантури відбуватиметься з 14 до 29 липня. Додаткова сесія запланована на 24–28 серпня.

Запрошення-перепустки із зазначенням місця, дати та часу складання тестування учасники основної сесії отримають на своїх інформаційних сторінках не пізніше 19 червня. Для додаткової сесії такі повідомлення будуть доступні до 19 серпня.

Результати основної сесії мають оприлюднити до 7 серпня, а додаткової — до 4 вересня.

Таким чином, усі основні етапи кампанії, пов’язані зі вступом до аспірантури у 2026 році, завершаться на початку вересня.

Які іспити потрібно складати для вступу в аспірантуру 2026

Для участі у вступній кампанії кандидати повинні пройти кілька етапів оцінювання:

Першим обов’язковим випробуванням є Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності та тестування з іноземної мови. Абітурієнт може обрати англійську, німецьку, французьку або іспанську мову.

Також для вступу в аспірантуру у 2026 році передбачено складання Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Окрім цього, кожен вступник має пройти іспит зі спеціальності. Його організовує безпосередньо заклад вищої освіти, до якого подаються документи.

Правила вступу до аспірантури у 2026 році

Реєстрацію на вступні випробування здійснюють приймальні комісії університетів. Подати необхідні документи можна як особисто, так і дистанційно.

У разі електронного подання документів вступник має заповнити спеціальну заяву-анкету та засвідчити її кваліфікованим електронним підписом. Водночас для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій передбачено виняток — вони можуть проходити процедуру без використання КЕП.

Під час реєстрації необхідно вказати населений пункт, у якому планується складання іспитів, а також обрану іноземну мову для проходження ЄВІ.

Вступ в аспірантуру 2026: прохідний бал та умови допуску

Однією з найважливіших вимог є встановлений мінімальний результат ЄВІ.

Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, вступник повинен набрати не менше 300 балів за сумою результатів тесту загальної навчальної компетентності та іспиту з іноземної мови.

Саме цей показник фактично визначає вступ в аспірантуру 2026. Прохідний бал є обов’язковою умовою для допуску до подальших етапів конкурсу.

Ще однією особливістю кампанії є те, що навчання на денній формі можливе виключно за державним або регіональним замовленням.

Чи можна складати вступні іспити за кордоном

Для українців, які перебувають за межами країни, передбачено можливість проходження тестувань у закордонних екзаменаційних центрах. Однак така можливість стосується лише тих центрів, де залишаються вільні місця.

Через обмежену кількість доступних локацій вступникам рекомендують не відкладати реєстрацію на останні дні, адже після вичерпання квот обрати бажане місто для складання іспитів буде неможливо.

Джерело : УЦОЯО, Міносвіти

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