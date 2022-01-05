Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав “доречним та своєчасним” звернення до партнерів з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За підсумками наради у Нур-Султані Токаєв направив звернення до лідерів країн ОДКБ з проханням про підтримку Казахстану. За його словами, завдання – подолати “терористичну загрозу”.

Токаєв заявив, що захоплення великих об’єктів інфраструктури здійснюють “терористичні банди”. За його словами, йдеться про “зовнішню агресію”.

— У зв’язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози, – сказав він.

В ОДКБ заявили, що “незабаром у Казахстан увійдуть війська РФ і Білорусі”.

ОДКБ — міжнародна організація, до складу якої входять шість держав — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Протести у Казахстані тривають четвертий день у десятці міст. Вони розпочалися через різке зростання цін на скраплений газ. 4 січня уряд знизив ціну до 50 тенге за літр, але протести у всій країні продовжилися.

5 січня Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд країни у відставку.