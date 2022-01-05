Станом на зараз посольство України в Казахстані не отримувало повідомлень від українців про пряму загрозу їхньому життю через масштабні протести, які відбуваються в цій країні.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

– Станом на зараз посольство України в Казахстані не отримувало жодного повідомлення від громадян України щодо прямої загрози їхньому життю та безпеці, – наголосив міністр.

Він закликав українців, які зараз перебувають на території Казахстану:

• реєструватися в онлайн-системі Друг;

• у разі будь-якої загрози життю ставити до відома посольство України.

Кулеба запевнив, що Київ уважно стежитиме за ситуацією в Казахстані, оскільки головне – це безпека громадян.

– Всі громадяни України, які зараз перебувають на території Казахстану, мають демонструвати пильність і уникати участі в масових заходах, які можуть становити загрозу їхньому життю та здоров’ю, – додав міністр.

Як відомо, масштабні протести в Казахстані спалахнули 2 січня цього року. Приводом стало підвищення цін на автогаз на 50%.

Попри відставку уряду країни та обіцянки влади знизити вартість автогазу, протести не вщухають.

Так, 5 січня в центрі міста Алмати відбулися зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями, унаслідок яких постраждали десятки людей.

Мітингувальники під час штурму увірвались до муніципалітету Алмати, а також захопили резиденцію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

На фоні протестів перший президент країни Нурсултан Назарбаєв пішов з посади голови Ради безпеки Казахстану.