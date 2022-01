Низка казахстанських сайтів, зокрема популярних ЗМІ, наразі недоступні через перебої з інтернетом та зв’язком.

Крім того, немає доступу до сайту інформагентства Інтерфакс-Казахстан.

Громадяни Казахстану скаржаться, що месенджери та міський телефонний зв’язок не працюють, тому вони не мають контакту зі своїми рідними за кордоном.

Про проблеми з доступом до інтернету повідомляє організація NetBlocks, яка відстежує роботу мережі.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

???? Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022