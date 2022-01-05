В Алмати розпочалася антитерористична операція, що має на меті придушити масові акції протесту у країні. Про це повідомив віцемер Алмати Єржан Бабакумаров.

— У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку. Разом ми зможемо припинити акти тероризму та бандитизму, що ставлять під загрозу наше благополуччя та майбутнє, – йдеться у заяві комендатури Алмати.

Бабакумаров зазначив, що силовики вже звільнили захоплений протестувальниками аеропорт Алмати. Його переводять у штатний режим роботи.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розповів, що звернувся за допомогою до партнерів з ОДКБ.

В ОДКБ заявили, що “незабаром у Казахстан увійдуть війська РФ і Білорусі”.

Протести у Казахстані тривають четвертий день у десятці міст. Вони розпочалися через різке зростання цін на скраплений газ. 4 січня уряд знизив ціну до 50 тенге за літр, але протести у всій країні продовжилися.

Фото: Tengrinews.kz

Джерело: Tengrinews.kz