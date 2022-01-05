Вартість Bitcoin може зрости до $100 тис., якщо і надалі збільшуватиметься кількість інвесторів, які вкладають кошти в цю криптовалюту, а не в золото для захисту від знецінення.

Такий прогноз дали в Goldman Sachs Group – одному з найбільших у світі інвестиційних банків.

Згідно з оцінками Goldman Sachs, криптовалюта Bitcoin продовжить відбирати частку ринку у золота, оскільки все більше інвесторів віддають перевагу інвестиціям у неї.

За даними банку, ринкова капіталізація Bitcoin зараз становить трохи менше, ніж $700 млрд. Ця криптовалюта займає 20% ринку “засобів збереження”, що складається з біткоїнів та золота і використовуються для захисту грошових коштів від знецінення.

Вартість золота, яке зараз доступне для інвестицій, в Goldman Sachs оцінюють у $2,6 трлн.

За прогнозом аналітиків банку, якщо гіпотетично частка Bitcoin на ринку “засобів збереження” зросте до 50% протягом наступних п’яти років, вартість криптовалюти могла б перевищити $100 тис.

А річна дохідність за вказаний період становила б 17-18%.

Bitcoin у фінансових колах уже називають “цифровим золотом”. У Goldman Sachs прогнозують, що попит на цю криптовалюту не зникне.

У середу, 5 січня, вартість Bitcoin перевищує $46 тис., про що свідчать дані профільних ресурсів CoinDesk та Coinbase.

Минулого року ринкова вартість криптовалюти зросла приблизно на 60%. У листопаді 2021 року вона досягла рекордної позначки у майже $69 тис.

А з 2016 року вартість Bitcoin зросла більш ніж на 4700%.