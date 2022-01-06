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Очікуються проблеми з постачанням: протести в Казахстані спровокували зростання цін на уран

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Касим-Жомарт Токаєв - президент Казахстану

У всьому світі сильно подорожчав уран на тлі протестів у Казахстані, що є найбільшим виробником у світі радіоактивного металу.

За добу ціна постачання урану зросла майже на 8%, досягнувши $45,25 за фунт.

Добою раніше ціна оцінювалася $42. Очікуються також проблеми у постачанні урану або зупинки роботи АЕС по всьому Казахстану, що ще більше посилить проблему, особливо на тлі того, що багато хто з них накопичив запаси за останні кілька років.

Роботу призупинили вже підприємства з видобутку НАК Казатомпром та французька Orano. У свою чергу акції Казатомпрому впали на 10% за останні два дні на Лондонській біржі.

Якщо протести в Казахстані продовжаться, це може призвести до подальших втрат та більшої залежності ринку від іноземних постачальників, а також зростанню акцій уранових компаній у Північній Америці та Австралії.

Директор основного портфеля акцій Horizons Ніка Пікарда зазначив, що ринок не може покладатися на одного великого виробника через протести у Казахстані.

Джерело: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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