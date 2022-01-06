РФ перекинула до Казахстану підрозділи, які брали участь в агресії проти України

До Казахстану прибули перші російські підрозділи зі складу так званих миротворчих сил ОДКБ. Про це повідомляють прокремлівські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, РФ направила у Казахстан підрозділи, які брали участь в агресії проти України як під час операції із захоплення та окупації Криму, так й у бойових діях на Донбасі.

Йдеться про військових із 45-ї окремої бригади спеціального призначення ПДВ, 98-ї дивізії ПДВ та військ Центру спеціального призначення РФ Сенеж.

За попередніми даними, військовослужбовці ЗС РФ можуть бути задіяні для зачистки в найбільш бунтівних містах Казахстану. А після їх спрямують на стратегічно важливі для РФ об’єкти – полігон із випробування засобів ПРО, космодром Байконур тощо.

В InformNapalm зазначають, що РФ активно залучає військовослужбовців із підрозділів, які брали участь у гібридній агресії проти України для виконання “миротворчих завдань” та міжнародних навчань за кордоном.

До Казахстану також вилетіла у складі сил ОДКБ білоруська рота зі 103 повітряно-десантної бригади сил спецоперацій.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив членів ОДКБ про допомогу. Він заявив, що захоплення великих об’єктів інфраструктури здійснюють “терористичні банди”. За його словами, йдеться про “зовнішню агресію”.

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан. Її штаб-квартира розташована у Москві.

РФ намагається подати цю організацію як своєрідний аналог НАТО та хоче посилити її роль на світовій арені.

Джерело: InformNapalm