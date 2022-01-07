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Сербія обурена затриманням тенісиста Джоковича в Австралії

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Сербія обурена затриманням тенісиста Джоковича в Австралії

Сербія обурена тим, що тенісистові Новаку Джоковичу заборонили у в’їзді до Австралії через відсутність у спортсмена вакцинації проти коронавірусу.

Президент Сербії Олександр Вучич поговорив телефоном із тенісистом і сказав йому, що країна його підтримує.

– Я щойно закінчив телефонну розмову з Новаком Джоковичем. Я сказав йому, що вся Сербія зараз разом із ним. Що влада вживе всіх необхідних заходів, щоб затримання кращого тенісиста світу було припинено. Відповідно до всіх норм міжнародного публічного права Сербія боротиметься за Новака Джоковича, за справедливість і правду, — написав Вучич в Instagram.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон відповів, що не буде жодних привілеїв – правила є правила.

Сербські засоби масової інформації написали, що Джокович піддається особливому поводженню – жорстокому та незвичайному.

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Таблоїд Blic назвав усунення Джоковича від турніру брудною політичною грою.

Щоденна газета Kurir каже, що поводження з гравцем рівносильне катуванням, оскільки він змушений перебувати в готелі, який використовується як центр утримання під вартою для прохачів притулку.

Раніше повідомлялося, що перша ракетка світу Новак Джокович прибув до Мельбурна, проте буде змушений залишити Австралію через те, що його візу анулювали.

Сербський тенісист мав взяти участь у першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2022.

Джерело: BBC

Фото: Pexels

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