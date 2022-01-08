Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Перехворів на Covid-19: стало відомо, чому Джокович отримав медвідвід від вакцинації

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Перехворів на Covid-19: стало відомо, чому Джокович отримав медвідвід від вакцинації

У сербського тенісиста Новака Джоковича 16 грудня 2021 діагностували Covid-19. Це спричинило отримання медвідводу для вакцинації проти коронавірусу.

Про це йдеться у судових матеріалах його адвокатів.

Найкращий тенісист світу зараз перебуває в імміграційному центрі, який зазвичай використовують для прохачів притулку, напередодні судового розгляду у понеділок.

Джоковичу було відмовлено у в’їзді до Австралії після того, як він приземлився у Мельбурні, щоб зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

Читайте
Сербія обурена затриманням тенісиста Джоковича в Австралії

34-річний Джокович, який є супротивником вакцинації, отримав дозвіл на участь у турнірі з медичних показань, але це лише викликало гнів у багатьох австралійців.

Ще в середу офіційні особи Австралійської прикордонної служби (ABF) заявили, що тенісист не зміг після прибуття до Мельбурна надати належні докази відсутності вакцинації.

У судових документах адвокатів Джоковича згадується, що гравцеві було надано тимчасову візу для в’їзду в країну, а Tennis Australia надала так зване медичне звільнення від вакцинації проти Covid-19 через перенесену нещодавно інфекцію.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка