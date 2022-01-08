У сербського тенісиста Новака Джоковича 16 грудня 2021 діагностували Covid-19. Це спричинило отримання медвідводу для вакцинації проти коронавірусу.

Про це йдеться у судових матеріалах його адвокатів.

Найкращий тенісист світу зараз перебуває в імміграційному центрі, який зазвичай використовують для прохачів притулку, напередодні судового розгляду у понеділок.

Джоковичу було відмовлено у в’їзді до Австралії після того, як він приземлився у Мельбурні, щоб зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open).

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34-річний Джокович, який є супротивником вакцинації, отримав дозвіл на участь у турнірі з медичних показань, але це лише викликало гнів у багатьох австралійців.

Ще в середу офіційні особи Австралійської прикордонної служби (ABF) заявили, що тенісист не зміг після прибуття до Мельбурна надати належні докази відсутності вакцинації.

У судових документах адвокатів Джоковича згадується, що гравцеві було надано тимчасову візу для в’їзду в країну, а Tennis Australia надала так зване медичне звільнення від вакцинації проти Covid-19 через перенесену нещодавно інфекцію.