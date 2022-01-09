У Єгипті, на Синайському півострові, сталася аварія за участю двох мікроавтобусів, внаслідок чого загинули щонайменше 16 осіб.

Аварія сталася на міжнародному шосе, де сталося лобове зіткнення.

За попередніми даними, щонайменше 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аварія сталася через туман, через який упала видимість на дорозі.

На місці події працювало 13 карет швидкої допомоги. Постраждалих, які зазнали поранення в аварії, екстрено госпіталізували до найближчої лікарні.

Серйозна ДТП на Сінаї: щонайменше 16 жертв / 3 фотографии

Правоохоронні органи з’ясовують причини та обставини події.

Фото: Сіньхуа