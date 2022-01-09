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Трагедія в Бразилії: шматок скелі впав на човни з відпочивальниками

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
НП у Бразилії

У Бразилії шматок скелі в озері Фурнаш обвалився прямо на човни, де були відпочивальники.

За попередніми даними, внаслідок події загинули щонайменше семеро осіб, ще 32 було поранено.

Дев’ятьох постраждалих госпіталізовано, решті надали першу медичну допомогу на місці.

Вертольоти та водолази зараз ведуть пошуки ще трьох зниклих безвісти.


Як зазначив лейтенант Педро Айхара, щонайменше три човни опинилися в зоні ураження. Шматок скелі обвалився після злив, що охопили в останні дні штат Мінас-Жерайс.

Спочатку повідомлялося про те, що зникли безвісти 20 осіб. Проте пізніше лейтенант повідомив журналістам, що більшість людей вдалося знайти після звірювання списків у лікарнях.

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Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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