Трагедія в Бразилії: шматок скелі впав на човни з відпочивальниками

У Бразилії шматок скелі в озері Фурнаш обвалився прямо на човни, де були відпочивальники.

За попередніми даними, внаслідок події загинули щонайменше семеро осіб, ще 32 було поранено.

Дев’ятьох постраждалих госпіталізовано, решті надали першу медичну допомогу на місці.

Вертольоти та водолази зараз ведуть пошуки ще трьох зниклих безвісти.

WATCH: Part of canyon collapses onto boats in southeast Brazil; at least 1 dead, 15 injured pic.twitter.com/XqaIp01fw0

— BNO News (@BNONews) January 8, 2022