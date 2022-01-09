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За присутності за столом переговорів: Боррель назвав умову будь-яких дискусій щодо безпеки України

Абрамова Юлія редакторка стрічки
жозеп боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України повинні відбуватися за присутності України за столом переговорів.

Про це він написав у своєму блозі, який оприлюднив 9 січня.

Боррель нагадав, що минулого тижня відвідав Київ і лінію зіткнення на Донбасі.

– Я наголосив на необхідності деескалації та на тому, що ЄС продовжуватиме брати участь у будь-яких дискусіях щодо безпеки Європи. Нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців, – написав дипломат.

Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір, заявив він.

– І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів (…) У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні, – зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.

– Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалацію напруги, – зазначив він.

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У Вашингтоні не виключають обговорення із РФ питання нерозміщення наступальних ракетних систем на території України, а також обмеження масштабів військових навчань США та НАТО у Східній Європі. Взамін на це Вашингтон вимагатиме від Кремля зустрічних зобов’язань.

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