Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України повинні відбуватися за присутності України за столом переговорів.

Про це він написав у своєму блозі, який оприлюднив 9 січня.

Боррель нагадав, що минулого тижня відвідав Київ і лінію зіткнення на Донбасі.

Last week, I visited Kyiv and the line of contact in Donbass region. I underlined the need to deescalate and that the EU will continue to be involved in any discussions on Europe’s security: nothing will be decided about us, without us.

My new blog post:https://t.co/njXDYr6cqi pic.twitter.com/Eb2WloYTwJ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 9, 2022