Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що будь-які дискусії щодо безпеки довкола України повинні відбуватися за присутності України за столом переговорів.

Про це він написав у своєму блозі, який оприлюднив 9 січня.

Боррель нагадав, що минулого тижня відвідав Київ і лінію зіткнення на Донбасі.

– Я наголосив на необхідності деескалації та на тому, що ЄС продовжуватиме брати участь у будь-яких дискусіях щодо безпеки Європи. Нічого не може обговорюватись про безпеку в Європі без європейців, – написав дипломат.

Last week, I visited Kyiv and the line of contact in Donbass region. I underlined the need to deescalate and that the EU will continue to be involved in any discussions on Europe’s security: nothing will be decided about us, without us. My new blog post:https://t.co/njXDYr6cqi pic.twitter.com/Eb2WloYTwJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 9, 2022

Крім того, не може бути жодних обмежень незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір, заявив він.

– І, звичайно, будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів (…) У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні, – зазначив глава дипломатії Євросоюзу.

Боррель наголосив, що Росія є стороною конфлікту в Україні, а не посередником, як вона часто стверджує.

– Наш головний інтерес, стурбованість і мета – змусити Росію до деескалацію напруги, – зазначив він.

У Вашингтоні не виключають обговорення із РФ питання нерозміщення наступальних ракетних систем на території України, а також обмеження масштабів військових навчань США та НАТО у Східній Європі. Взамін на це Вашингтон вимагатиме від Кремля зустрічних зобов’язань.