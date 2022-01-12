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У США вперше випустили монету із зображенням темношкірої жінки

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Мая Енджелоу

Письменниця та феміністка Мая Енджелоу стала першою темношкірою жінкою, яку зобразили на американській монеті.

Монету вартістю 25 центів із зображенням Енджелоу ввели в обіг у понеділок, 10 січня.

Письменниця зображена з піднятими вгору руками як птах на тлі сонця, що сходить. У Монетному дворі США заявили, що образ Енджелоу був “натхненний її поезією і символізував спосіб її життя”.

Поетеса та письменниця Мая Енджелоу, яка померла в 2014 році, написала книгу Я знаю, чому співає птах у клітці. У ній вона розповіла про расову дискримінацію, якої зазнала у дитинстві.

Вона брала активну участь в русі за громадянські права. Працювала з Мартіном Лютером Кінгом і Малкольмом Іксом. 1993 року продекламувала свій вірш На пульсі ранку під час інавгурації президента Білла Клінтона.

— Кожного разу, коли ми оновлюємо нашу валюту, ми маємо можливість сказати щось про нашу країну – що ми цінуємо та як ми прогресували як суспільство.

Я дуже пишаюся тим, що ці монети відзначають внесок деяких з найвизначніших жінок Америки, включаючи Маю Енджелоу, – сказала голова Мінфіну США Джанет Єллен.

Монета з Енджелоу є першою у програмі American Women Quarters Монетного двору США, до якої пізніше цього року увійдуть перша жінка-астронавт доктор Саллі Райд та перша жінка-голова народу черокі Вілма Менкіллер.

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Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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