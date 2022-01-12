Письменниця та феміністка Мая Енджелоу стала першою темношкірою жінкою, яку зобразили на американській монеті.

Монету вартістю 25 центів із зображенням Енджелоу ввели в обіг у понеділок, 10 січня.

Poet Maya Angelou becomes the first Black woman to appear on a US quarter pic.twitter.com/6MI768E6kV — Victor Blackwell CNN (@VictorBlackwell) January 10, 2022

Письменниця зображена з піднятими вгору руками як птах на тлі сонця, що сходить. У Монетному дворі США заявили, що образ Енджелоу був “натхненний її поезією і символізував спосіб її життя”.

Поетеса та письменниця Мая Енджелоу, яка померла в 2014 році, написала книгу Я знаю, чому співає птах у клітці. У ній вона розповіла про расову дискримінацію, якої зазнала у дитинстві.

Вона брала активну участь в русі за громадянські права. Працювала з Мартіном Лютером Кінгом і Малкольмом Іксом. 1993 року продекламувала свій вірш На пульсі ранку під час інавгурації президента Білла Клінтона.

— Кожного разу, коли ми оновлюємо нашу валюту, ми маємо можливість сказати щось про нашу країну – що ми цінуємо та як ми прогресували як суспільство. Я дуже пишаюся тим, що ці монети відзначають внесок деяких з найвизначніших жінок Америки, включаючи Маю Енджелоу, – сказала голова Мінфіну США Джанет Єллен.

Монета з Енджелоу є першою у програмі American Women Quarters Монетного двору США, до якої пізніше цього року увійдуть перша жінка-астронавт доктор Саллі Райд та перша жінка-голова народу черокі Вілма Менкіллер.