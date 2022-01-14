Глави МЗС Франції та Німеччини разом відвідають лінію розмежування на Донбасі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан доєднається до глави дипломатії Німеччини Анналени Бербок під час візиту в Україну 17 січня.

Про це 14 січня заявив очільник МЗС Франції під час пресбрифінгу з Верховним представником Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем після зустрічі глав МЗС країн ЄС.

– Ми зробили чіткі заяви щодо позицій ЄС, зокрема і щодо Нормандського формату, де Франція і Німеччина продовжать тиснути задля виконання Мінських домовленостей. Я і Анналена Бербок мали розмову і погоджуємось, що зусилля у цьому форматі мають продовжуватися і невдовзі ми здійснимо візит до України. Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок і, я думаю, що ми зробимо спільний франко-німецький візит до лінії розмежування (на Донбасі – Ред.) та у Київ, – сказав Ле Дріан.

13 січня стало відомо, що очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідає Україну у понеділок, 17 січня.

Того ж дня німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч у Нормандському форматі.

При цьому Шольц не оголосив точної дати саміту.