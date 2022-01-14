Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить присутність своїх військ на східному фланзі, якщо Росія все ж таки зважиться на вторгнення в Україну. Про це генсек сказав у ефірі програми 1-го Польського радіо.

Очільник Північноатлантичного альянсу додав, що ці слова були сказані представникам Кремля під час засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі позавчора.

– Ми дали зрозуміти Росії, що нам, звісно, доведеться серйозно подумати про збільшення нашої присутності у східній частині Альянсу, якщо Росія знову застосує силу проти суверенної держави – України, – заявив Столтенберг.

Він нагадав, що після 2014 року НАТО ухвалило рішення максимально посилити свою колективну оборону в Європі, на території Польщі, зокрема.

– Напавши на Україну, Росія збільшила чисельність військ НАТО на своєму кордоні. Це був сигнал про те, що ми відіб’ємо будь-який напад на будь-якого з наших союзників, — наголосив Єнс Столтенберг.

Після окупації Криму та вторгнення РФ на схід України Північноатлантичний альянс направив до Польщі, Естонії, Литви та Латвії чотири багатонаціональні батальйони по 1000 солдатів на кожну країну.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Литви Гітанас Науседа у телефонній розмові обговорили нарощування російських військ навколо України. За словами Столтенберга, в НАТО завжди готові робити все необхідне для захисту своїх союзників.

Водночас він заявив, що Північноатлантичний альянс готовий до подальшого діалогу з Росією.

Джерело: Polskie Radio24