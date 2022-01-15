Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорили наступні спільні кроки після засідання Ради Росія-НАТО, яке відбулося 12 січня.

Про це йдеться у повідомленні спікера Держдепу Неда Прайса.

Зазначається, що Сполучені Штати та НАТО готові знову провести дипломатичні переговори з Росією та висловлюють свою повну відданість взаємному діалогу.

– Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному векторі і закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, що триває проти України, – йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Раніше прессекретарка Білого дому Джен Псакі наголосила, що подальший розвиток ситуації навколо України залежить від Москви, яка має обрати або шлях ескалації та санкцій, або шлях дипломатії.

Крім того, Джен Псакі підтвердила інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо підготовки РФ провокації для проведення нового військового вторгнення в Україну.

За її словами, Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під чужим прапором на сході України. Ці оперативники навчені веденню бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу в російських військових частинах.

Джерело: Держдепартамент США