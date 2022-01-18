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НАТО допоможе Україні застосувати право на самооборону – Столтенберг

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Єнс Столтенберг

У разі нового вторгнення Російської Федерації на територію України НАТО допоможе Україні реалізувати власне право на самозахист.

Північноатлантичний Альянс планує зробити це за рахунок військово-технічної підтримки, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

– Економічні, фінансові та політичні санкції. НАТО та союзники також забезпечать підтримку України. Україна має право захищати свій суверенітет, і НАТО допоможе їй повністю реалізувати своє право на самозахист за рахунок підтримки союзників, – заявив він.

За його словами Столтенберга, НАТО захищатиме не лише всіх своїх членів, а й їхніх союзників.

Генсек Альянсу нагадав, що з 2014 року, коли РФ анексувала півострів Крим, а потім напала на Україну із застосуванням збройних сил. У відповідь на це Альянс наростив свою військову присутність біля східних кордонів і передислокував частину військ до Литви.

– Але знову ж таки, основне завдання зараз – досягти прогресу політичними засобами, – зазначив він.

Столтенберг наголосив, що основне завдання на сьогоднішній день – це запобігання черговому військовому вторгненню Росії в Україну.

Генсек Альянсу також нагадав, що НАТО чітко дали зрозуміти Москві: чергове застосування збройних сил проти України дорого обійдеться Кремлю.

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Фото: Depositphotos

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