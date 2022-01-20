Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має відвідати Україну 3 лютого, у день 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.
Очікується, що Ердоган прибуде в супроводі великої делегації.
Цього дня він поспілкується віч-на віч із президентом України Володимиром Зеленським та проведе разом із українським колегою 10-те засідання стратегічної ради високого рівня.
Після цього сторони підпишуть оборонно-орієнтовані угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань.
Нагадаємо, що напередодні лідер Туреччини назвав нереалістичним сценарій вторгнення регулярних військ Росії до України, тому що остання є сильною державою.
А його речник Ібрагім Калин заявив, що президент Туреччини вкотре пропонує Києву та Москві посередництво у вирішенні збройного конфлікту.
За словами прессекретаря, Туреччина готова зіграти роль у деескалації напруженості між Україною та РФ.
Зустріч трьох лідерів Ердоган запропонував провести у форматі віч-на-віч на території Туреччини.
Налагодити зв’язок між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним Ердоган вже пропонував і на початку грудня, і наприкінці листопада.
Джерело: CNN Türk