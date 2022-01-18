Ердоган назвав нереалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну

Сценарій вторгнення регулярних військ Росії в Україну є нереалістичним.

Про це турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив у бесіді із журналістами 18 січня.

– Російське вторгнення в Україну не є реалістичним, – сказав турецький лідер.

Ердоган зазначив, що Україна — не звичайна країна, а сильна держава, додавши, що перш ніж робити подібні дії щодо України, у Москві мають проаналізувати ситуацію у світі та всередині самої Росії.

На думку турецького лідера, із сучасного політичного порядку денного необхідно повністю виключити сценарії війни.

Він також додав, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного. Як приклад, турецький президент навів окупацію українського Криму Росією у 2014 році.

– Під час кожної розмови з Путіним я заявляю, що Туреччина проти окупації Криму. Цю ж позицію доводить до російської сторони зовнішньополітичне відомство Туреччини. Тобто позиція Туреччини щодо цього питання однозначна, – сказав Ердоган.

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Президент Туреччини додав, що має намір обговорити ситуацію в Україні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який буквально напередодні був у Києві.

– Я поговорю з Ільхамом Алієвим. Безперечно, важливо обговорити ці питання з Путіним. Тому що ці регіони не зможуть витримати навантаження від нової війни. Це було б неправильно, – заявив Реджеп Ердоган.

Роль Анкари у відносинах Києва та Москви

Влада Туреччини вже висловлювала стурбованість через напруження у відносинах Росії та України. З боку офіційної Анкари раніше звучали заяви, що Туреччина готова відіграти роль у деескалації ситуації. Це не перша заява Туреччини про готовність стати посередником.

Наприкінці минулого року турецький президент двічі говорив, що Туреччина готова взяти участь у налагодженні діалогу між Росією та Україною. Подібні заяви звучали й навесні 2021 року, коли Анкара закликала сторони якнайшвидше закінчити війну на Донбасі.

Згідно із заявами Туреччини, вона готова організувати прямий контакт між російським президентом Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Anadolu