Готові допомогти: Туреччина запропонувала налагодити діалог між Зеленським та Путіним

Анкара готова виступити посередником між Україною та Росією, щоб спробувати налагодити діалог між президентами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Прес-секретар турецького лідера вважає, що найкращим варіантом розвитку подій був би прямий діалог між Україною та РФ, що послужило б інтересам регіону.

– Якщо подібне не виходить, Туреччина може зіграти роль, зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу та вжити заходів щодо недопущення ескалації, – зазначив Калин.

За словами представника Реджепа Тайїпа Ердогана, Анкара може відіграти важливу роль у цьому питанні, оскільки має тісні зв’язки і з Києвом, і з Москвою.

Він додав, що президент Туреччини має можливість організувати діалог між Зеленським та Путіним для деескалації, оскільки виступає проти провокацій та напруженості на Донбасі.

Нагадаємо, після саміту Організації економічного співробітництва у Туркменістані Ердоган висловив готовність стати посередником між Україною та Росією.

Він нагадав про офіційну позицію Туреччини, згідно з якою Анкара підтримує мирне врегулювання конфлікту з акцентом на становищі кримських татар.

За два місяці до цього Ердоган офіційно оголосив, що не визнає анексію Криму та виступає за територіальну цілісність України.

Джерело: Анадолу