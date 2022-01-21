Канада надасть Україні понад $100 млн допомоги

Канада виділить $120 млн на допомогу Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, цим кроком Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства.

– Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами, – написав він у Twitter.

Зі свого боку прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сподівається, що це допоможе підтримати економічну стійкість України.

– Росія прагне дестабілізувати Україну, зокрема й економічно. Ми завжди були другом України, ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою, – додав він.

Нещодавно в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС.

Лондон передав збройним силам протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.

21 січня стало відомо, що Естонія постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Водночас Литва та Латвія обіцяє надати зенітно-ракетні системи Stinger класу земля-повітря.

Джерело: Globalnews