Канада надасть Україні понад $100 млн допомоги

Канада виділить $120 млн на допомогу Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, цим кроком Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства.
– Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами, – написав він у Twitter.
Зі свого боку прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сподівається, що це допоможе підтримати економічну стійкість України.
– Росія прагне дестабілізувати Україну, зокрема й економічно. Ми завжди були другом України, ми завжди будемо поруч із необхідною підтримкою, – додав він.
Нещодавно в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС.
Лондон передав збройним силам протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.
21 січня стало відомо, що Естонія постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Водночас Литва та Латвія обіцяє надати зенітно-ракетні системи Stinger класу земля-повітря.
Джерело: Globalnews