Резолюція, висунута Ізраїлем та Німеччиною, була ухвалена без голосування Генеральною Асамблеєю. В ООН це назвали сильним сигналом проти заперечення чи спотворення історичних фактів.

Таким чином ООН “відкидає і засуджує без застережень будь-яке заперечення Голокосту як історичної події, повністю або частково”.

– Ігнорування історичних фактів збільшує ризик їхнього повторення, – заявила представник Німеччини в ООН Антьє Лендерце.

У тексті резолюції закликають держави-члени запроваджувати освітні програми про Голокост.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок та її ізраїльський колега Яїр Лапід заявили, що занепокоєні нещодавнім різким зростанням заперечення Голокосту.

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У резолюції перекручення чи заперечення Голокосту перераховані як:

Умисні спроби виправдати чи мінімізувати вплив Голокосту або його основних елементів, зокрема посібників та союзників нацистської Німеччини;

умисна мінімізація кількості жертв Голокосту всупереч перевіреним джерелам;

спроби звинуватити євреїв у тому, що вони влаштували свій геноцид;

заяви, в яких Голокост сприймається як позитивна історична подія;

спроби розмити відповідальність за створення концтаборів та таборів смерті, розроблених та керованих нацистською Німеччиною, покладаючи провину на інші нації чи етнічні групи.

Коли в 1933 до влади прийшли нацисти, вони почали позбавляти єврейський народ всієї власності, свобод і прав, передбачених законом. До 1939 року вони почали депортувати євреїв у щойно захоплену Польщу, а 1941 року нацистським військам було наказано систематично вбивати євреїв Європи.

За підрахунками, шість мільйонів євреїв загинули під час Голокосту.