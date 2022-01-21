Резолюція, висунута Ізраїлем та Німеччиною, була ухвалена без голосування Генеральною Асамблеєю. В ООН це назвали сильним сигналом проти заперечення чи спотворення історичних фактів.
Таким чином ООН “відкидає і засуджує без застережень будь-яке заперечення Голокосту як історичної події, повністю або частково”.
– Ігнорування історичних фактів збільшує ризик їхнього повторення, – заявила представник Німеччини в ООН Антьє Лендерце.
У тексті резолюції закликають держави-члени запроваджувати освітні програми про Голокост.
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок та її ізраїльський колега Яїр Лапід заявили, що занепокоєні нещодавнім різким зростанням заперечення Голокосту.
У резолюції перекручення чи заперечення Голокосту перераховані як:
- Умисні спроби виправдати чи мінімізувати вплив Голокосту або його основних елементів, зокрема посібників та союзників нацистської Німеччини;
- умисна мінімізація кількості жертв Голокосту всупереч перевіреним джерелам;
- спроби звинуватити євреїв у тому, що вони влаштували свій геноцид;
- заяви, в яких Голокост сприймається як позитивна історична подія;
- спроби розмити відповідальність за створення концтаборів та таборів смерті, розроблених та керованих нацистською Німеччиною, покладаючи провину на інші нації чи етнічні групи.
Коли в 1933 до влади прийшли нацисти, вони почали позбавляти єврейський народ всієї власності, свобод і прав, передбачених законом. До 1939 року вони почали депортувати євреїв у щойно захоплену Польщу, а 1941 року нацистським військам було наказано систематично вбивати євреїв Європи.
За підрахунками, шість мільйонів євреїв загинули під час Голокосту.