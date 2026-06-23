Вибухи у Кривому Розі: РФ вдарила балістикою по промисловій інфраструктурі, є загиблий
Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вдень 23 червня, коли місто перебувало під загрозою балістики.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та кореспонденти Суспільного.
Вибухи у Кривому Розі 23 червня: що відомо
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та повідомили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу.
Невдовзі після цього кореспонденти Суспільного повідомили, що було чути вибухи у Кривому Розі.
Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу.
У місті пошкоджена промислова інфраструктура.
За уточненими даними, під час вибухів у Кривому Розі сьогодні загинула одна людина, ще троє дістали поранень.
Остаточні наслідки вибухів у Кривому Розі 23 червня наразі встановлюють.
Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.