Вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вдень 23 червня, коли місто перебувало під загрозою балістики.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ та кореспонденти Суспільного.

Вибухи у Кривому Розі 23 червня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння та повідомили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу.

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Невдовзі після цього кореспонденти Суспільного повідомили, що було чути вибухи у Кривому Розі.

Як уточнив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу.

У місті пошкоджена промислова інфраструктура.

За уточненими даними, під час вибухів у Кривому Розі сьогодні загинула одна людина, ще троє дістали поранень.

Остаточні наслідки вибухів у Кривому Розі 23 червня наразі встановлюють.

Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 581-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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