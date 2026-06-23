Коментатора з Парагваю Хорхе Веру позбавили акредитації на чемпіонат світу після емоційної словесної реакції в ефірі, що сталася після вилучення Мігеля Альмірона. Коментатор різко розкритикував як арбітра, так і ФІФА.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Коментатор обрушився критикою на ФІФА

Парагвай здобув перемогу з рахунком 1:0 над Туреччиною у другому матчі групового етапу чемпіонату світу.

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Проте матч також запам’ятався вилученням Альмірона через нові правила. Гравець прикрив рота рукою під час словесної перепалки.

Нове правило запровадили, щоб запобігти приховуванню гравцями расистських, дискримінаційних або образливих висловлювань.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup. Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Після матчу коментатор Хорхе Вера опинився під загрозою дисциплінарного провадження з боку ФІФА. Його тирада в ефірі призвела до того, що його акредитацію на решту турніру анулювали.

Під час матчу Вера обрушився з критикою на сальвадорського арбітра Івана Бартона, назвавши його “злодієм”. Також він різко розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно.

– Злодій, злодій, Бартон. Вони вбили футбол. ФІФА, ви вбили футбол. Інфантіно, ти несеш за це відповідальність. ФІФА, візьміть на себе відповідальність за те, що ви перетворили футбол на таке. Ганьба. Тобі слід соромитися, Інфантіно, – люто вигукував Вера в ефірі.

Коментатор на цьому не зупинився і перейшов до критики президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгеса, згадавши його спільні фото із Інфантіно.

Потім Вера оскаржив нове рішення ФІФА, при цьому виступивши на захист Альмірона.

– Який расизм міг застосувати Мігель Альмірон проти турецького гравця? Проявіть трохи здорового глузду, — сказав він.

Такий спалах емоцій у прямому ефірі коштував Хорхе Вері втрати акредитації на решту турніру.

Парагвайська телекомпанія ABC Cardinal, де працює Вера, опублікувала розгорнуту заяву, в якій закликала ФІФА переглянути своє рішення.

ABC Cardinal стверджує, що, оскільки це був одиничний інцидент, за яким одразу послідували вибачення та визнання провини, ФІФА мала б проявити більшу поблажливість.

Після анулювання його акредитації Вера опублікував у соціальних мережах відео, в якому вибачився за те, що втратив самоконтроль, та висловив каяття за критику арбітра та ФІФА.

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