У четвер, 7 жовтня, у Києві відбудеться круглий стіл Минуле, сьогодення і майбутнє території Бабиного Яру. Члени Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, а також архітектори, які проектували окремі об’єкти в урочищі, обговорять недавні розроблення та подальше будівництво меморіального комплексу.

Будуть презентовані об’єкти, які планують звести на території Бабиного Яру.

Зокрема, буде представлено перший музейний простір на території урочища – Курган (архітектурна компанія SUB, Берлін). Об’єкт відтворює історію розстрілів 29–30 вересня 1941 року в Бабиному Яру за допомогою технології 3D-моделювання.

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А також проект Музею історії забуття трагедії за часів СРСР у колишній конторі єврейського кладовища (архітектурне бюро OFFPOLINN) і Ландшафтний горизонтальний музей.

Також під час круглого столу куратор Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Нік Аксель представить дві книги, присвячені Бабиному Яру та видані до 80-тої річниці трагедії.

Видання Бабин Яр: минуле, сьогодення, майбутнє (Babyn Yar: Past, Present, Future) розповідає про те, чим зараз є ландшафт Бабиного Яру і яким він може стати в майбутньому. Книга Які гарні твої житла, Яків присвячена символічній синагозі, яку звели в урочищі навесні цього року.

Круглий стіл розпочнеться об 11:00 зі вступного слова Ніка Акселя та презентації книги Які гарні твої житла, Яків.

Програма презентацій:

книга Атлас єврейського простору – Роберт Ян ван Пелт , член Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, нідерландський письменник й історик архітектури, професор Університету Ватерлоо та дослідник Голокосту;

символічна синагога Місце для роздумів у Бабиному Яру – Мануель Герц , член Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, професор Базельського університету, архітектор синагоги в Майнці, займається трансформацією синагоги в Кельні, будує велику лікарню в Сенегалі та реалізує кілька проєктів у Європі та за її межами;

, член Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, професор Базельського університету, архітектор синагоги в Майнці, займається трансформацією синагоги в Кельні, будує велику лікарню в Сенегалі та реалізує кілька проєктів у Європі та за її межами; книга Бабин Яр: минуле, сьогодення і майбутнє – Нік Аксель , куратор Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр;

, куратор Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр; меморіальний об’єкт Курган – Андреа Фарагуна , архітектурний директор архітектурної компанії SUB (Берлін);

, архітектурний директор архітектурної компанії SUB (Берлін); Музей історії забуття трагедії за часів СРСР у будівлі колишньої контори єврейського кладовища – Андрес Хаке , засновник міжнародного архітектурного бюро OFFPOLINN

, засновник міжнародного архітектурного бюро OFFPOLINN Ландшафтний горизонтальний музей – Анна Камишан, членкиня Архітектурної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, художниця, архітекторка, кураторка.

Після завершення презентацій відбудеться дискусія про перспективи розвитку Бабиного Яру.

Дивіться захід онлайн. Трансляція буде на офіційних сторінках Меморіального центру Голокосту Бабин Яр у Facebook і Youtube.

Нагадаємо, на початку року Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представив художню концепцію майбутнього меморіалу.

А в липні, у межах президентського форуму до 30-ї річниці незалежності України, президент запропонував поставити крапку в дискусіях і звести музейний комплекс у партнерстві з Меморіальним центром.

Концепція передбачає комплексну меморіалізацію території Бабиного Яру. Комплекс буде включати Музей усіх жертв Бабиного Яру 1941–1943 років, Музей Голокосту в Україні та Східній Європі, Музей історії забуття трагедії за часів СРСР, Музей Куренівської трагедії, Ландшафтний горизонтальний музей, науковий та освітній центри, серію артоб’єктів.