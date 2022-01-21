Проти агресії РФ: Британія посилить військовий контингент у сусідніх з Україною країнах

Міністерство оборони Великої Британії може направити до сусідніх з Україною країн, які входять до НАТО, кілька сотень військових.

За словами джерел в оборонному відомстві, такі заходи можуть бути вжиті для стримування агресії з боку Російської Федерації.

Плани Британії було розкрито після заяви міністра закордонних справ країни Ліз Трасс про те, що президент РФ Володимир Путін має припинити вторгнення в Україну, що може призвести до затяжної кризи.

Вона закликала Москву розпочати переговори щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною.

Як зазначили джерела в Міноборони, Сполучене Королівство може відправити до країн Балтії та Польщі додаткові сили.

Тим часом в Україні вже перебувають три десятки військових з елітних підрозділів Великої Британії, яких було відправлено для того, щоб навчити українців поводженню з протитанковими ракетами.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес не виключив можливості виділення Україні більшої кількості зброї.

Його слова були пов’язані з тим, що РФ стягнула 127 тис. військовослужбовців до українського кордону з танками та іншою зброєю.

У відповідь Москва звинуватила Сполучене Королівство у тому, що воно нібито нарощує своїми діями напруженість у регіоні.