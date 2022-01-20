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У Британії заявили про готовність виділити Україні більше зброї

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бен Воллес

Лондон відкритий до того, щоб надати Україні ще більше зброї, щоб нівелювати ймовірне вторгнення Росії. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю Daily Mail.

— Питання про відправлення в Україну більшої кількості оборонної зброї я триматиму на розгляді. Я не виключаю нічого в тому, щоб допомогти Україні забезпечити самооборону, – сказав Воллес.

Це пов’язано з тим, що Росія зібрала близько 127 тис. військових на кордоні з Україною разом із танками та іншою зброєю, ймовірно, готуючись до вторгнення.

— Велика Британія сповнена рішучості підтримувати Україну, її суверенітет та наші спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу на тлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників, – підсумував Воллес.

Водночас видання пише, що напередодні посольство РФ у Лондоні звинуватило Британію у “розгортанні напруженості у регіоні” через надання Україні зброї.

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Минулої ночі Росія звинуватила Велику Британію в розгортанні напруженості в регіоні шляхом розміщення зброї. Там заявили, що це лише “підживить кризу”.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС Hardtalk закликав західних партнерів запровадити санкції проти Росії. На його думку, це може запобігти майбутньому вторгненню з боку Москви.

— Наші партнери можуть зробити більше – наприклад, санкції до вторгнення, а не після. Давайте покажемо Кремлю, що ви розумієте загрозу і як вторгнення може обійтися їм дуже дорого, – сказав він.

Можливість того, що Велика Британія може надіслати більше озброєнь, буде вітатися українським урядом, який назвав поставку протитанкового озброєння системи NLAW “найнеобхіднішим першим кроком”.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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