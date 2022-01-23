Стрілецька зброя та жилети: Канада розглядає варіант військової допомоги Україні – ЗМІ

Уряд Канади планує відправити Україні стрілецьку зброю та військове спорядження на тлі загрози російського вторгнення.

Про це із посиланням на свої джерела повідомила канадська телекомпанія.

21 січня, коли уряд Канади оголосив про надання Україні кредиту в $120 млн, прем’єр-міністр Джастін Трюдо також натякнув на збільшення військової допомоги Україні.

Два джерела телеканалу повідомили, що Канада розглядає можливість відправлення стрілецької зброї, захисних жилетів та окулярів.

– Ці предмети будуть частиною пакету летального та нелетального обладнання, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення про пакет допомоги ще не ухвалено. За словами джерел телеканалу, очікується, що відповідне оголошення буде зроблено після віртуального виїзного засідання федерального кабінету міністрів Канади наступного тижня.

Канада є найбільшим західним постачальником інструкторів для військової підготовки в Україні: 200 солдатів розподілено у 13 різних регіонах.

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Джерело: CBC