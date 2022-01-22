Блінкен обговорив із главою МЗС Канади готовність жорстко відреагувати на агресію РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Канади Мелані Жолі готовність жорстко відреагувати на подальшу російську агресію.

– Ми залишаємося відданими дипломатії, але готові, у координації із союзниками та партнерами по НАТО, покласти серйозні витрати на подальшу агресію Росії, – написав Блінкен на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що до України прибула перша партія летальної зброї від США.

До цього видання Politico повідомило, що Держдепартамент США дозволив трьом союзникам НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес стверджував, що Лондон відкритий для того, щоб надати Україні ще більше зброї.