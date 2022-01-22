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Блінкен обговорив із главою МЗС Канади готовність жорстко відреагувати на агресію РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС Канади Мелані Жолі готовність жорстко відреагувати на подальшу російську агресію.

– Ми залишаємося відданими дипломатії, але готові, у координації із союзниками та партнерами по НАТО, покласти серйозні витрати на подальшу агресію Росії, – написав Блінкен на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що до України прибула перша партія летальної зброї від США.

До цього видання Politico повідомило, що Держдепартамент США дозволив трьом союзникам НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес стверджував, що Лондон відкритий для того, щоб надати Україні ще більше зброї.

Фото: Getty Images

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