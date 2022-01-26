Австралійський бізнесмен викрав $123 млн і витратив їх на утриманок

Засновника австралійської криптовалютної компанії Virgil Capital LLC Стефана Циня засудили до семи років ув’язнення за звинуваченням у шахрайстві.

24-річний бізнесмен викрав у інвесторів $123 млн і практично все витратив на утриманок, повідомляє видання TweakTown.

Чоловік заявив, що шкодує про свій вчинок, оскільки якби він витратив гроші на матеріальні цінності – влада змогла б їх конфіскувати, за рахунок чого його термін ув’язнення був би меншим.

— Це так безглуздо, але єдина причина, через яку я мав трикімнатну квартиру — цілодобовий доступ до трьох утриманок, — зізнався Цінь.

Бізнесмен пояснив, що пішов на злочин через депресію, яка розвинулася на тлі шкільного буллінгу, тиск стереотипів, що спонукає добиватися успіху будь-яким шляхом, а також зради коханої дівчини, яка пішла до хлопця, який був значно багатший за нього.