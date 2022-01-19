Збитки на мільйони: у Києві викрили банду, що обікрала людей на інвестиціях в криптовалюту

У Києві викрили злочинну групу, що завдала збитків близько 3 млн грн через махінації під виглядом інвестування у криптовалюту.

За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти. Йдеться про купівлю криптовалюти за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Так, Подільська окружна прокуратура викрила та затримала учасників злочинної групи у складі семи осіб, які організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян.

Зазначається, що шахраї пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, який є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в покупці та подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

– Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами, – повідомили у прокуратурі.

Таким чином, учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

– Однак після одержання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки ніякі послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, ошуканих клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, зловмисники ошукали десятки громадян, у тому числі іноземців.

У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми, 21-річного мешканця Києва, затримали під час зустрічі із інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. гривень. Надалі в порядку ст. 208 КПК України були затримані й інші учасники злочинної групи.

Зазначається, що за результатами документування та проведених обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку тощо.

Наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Тривають слідчі дії. Встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також громадяни, які постраждали від їхніх протиправних дій.