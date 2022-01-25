Одразу в трьох країнах Центральної Азії – Казахстані, Узбекистані та Киргизстані – відбулося масштабне відключення електроенергії (блекаут).

Ці країни ще з радянських часів перебувають у єдиній енергосистемі (об’єднані в єдине енергокільце Центральної Азії).

Що відомо про масштабний блекаут – далі в матеріалі.

Казахстан

Без електропостачання залишилися більшість споживачів у місті Алмати, де проживає близько 2 млн людей.

В адміністрації міста повідомили журналістам, що відключення сталося “по лінії KEGOC” (Казахстанської компанії з управління електричними мережами): впала напруга в мережі, після чого спрацювали системи автоматичного частотного розвантаження на підстанціях.

Через блекаут у місті не працюють світлофори, через що виникають затори. Крім того, в деяких районах виникли проблеми з інтернетом та мобільним зв’язком.

Після аварійного відключення електрики в Алмати зупинився рух усіх тролейбусів. Водночас міські автобуси продовжили працювати, як і метрополітен.

Відключення електрики відбулося також у Шимкенті, Таразі, Алматинській, Жамбилській та Туркестанській областях Казахстану.

Узбекистан

Без енергопостачання залишилися багато регіонів Узбекистану, зокрема й столиця країни – Ташкент.

Як пояснили в Міненерго країни, місцеві ТЕС підключені до Єдиної електричної мережі Середньої Азії, а тому аварія призвела до автоматичного їх відключення.

– Сьогодні о 10.57 в Алмати, Шимкенті, Таразі, Туркестані та прилеглих районах Казахстану внаслідок великої аварії в єдиній електромережі Середньої Азії сталося відключення електроенергії… У зв’язку з тим, що Ташкентська ТЕС та Сирдар’їнська ТЕС підключені до Єдиної електричної мережі Середньої Азії, аварія призвела до автоматичного відключення обох станцій, – зазначили в пресслужбі Міністерства енергетики Узбекистану.

Електрика була відключена у Ферганській, Ташкентській, Самаркандській, Бухарській та інших областях.

У зв’язку з відключенням електроенергії в Ташкенті та інших містах Узбекистану тимчасово припиняли роботу аеропорти. У ташкентському аеропорту застрягли близько 90 пасажирів рейсу Ташкент – Нур-Султан.

У Ташкенті було призупинено рух поїздів на всіх лініях метрополітену. Пасажирів, які залишилися всередині вагонів поїздів у тунелях і на станціях метро, евакуювали.

На вулицях Ташкента через відключення світлофорів рух регулюють інспектори патрульної служби.

Жителі міста змушені шукати працюючі банкомати, стояти в чергах на заправках та робити покупки у темних магазинах.

Киргизстан

Проблеми з електропостачанням виникли і в Киргизстані. Перебої з подачею електроенергії спостерігалися в столиці Бішкеку, Оші, Джалал-Абаді та в інших містах.

Без світла залишилися жителі деяких районів Чуйської та Іссик-Кульської областей Киргизстану.

Через блекаут аеропорт Бішкека перейшов на автономне енергозабезпечення.

Через відключення електрики жителі Бішкека залишилися без холодної води, гарячого водопостачання та опалення. А регулювання дорожнього руху у місті ведеться у ручному режимі.

Є інформація, що туристи в Киргизстані та Узбекистані застрягли на канатній дорозі через відсутність електроенергії. Йдеться про гірськолижний комплекс Чункурчак у Киргизстані та узбецький гірськолижний курорт Амірсой.

Причини аварії

Варто зазначити, що Казахстан, Киргизстан та Узбекистан об’єднані в енергокільце Центральної Азії. Цей проєкт єдиної енергосистеми підготували ще за радянських часів, а після розпаду СРСР інтеграція продовжилася.

Управління системою здійснював Координаційно-диспетчерський центр у Ташкенті. Єдина енергосистема дозволяла здійснювати регулювання сезонного попиту на електроенергію та воду. Наприклад, влітку Таджикистан і Киргизстан постачали країнам-сусідам надмірну електроенергію. Водночас взимку ці країни накопичували воду у водосховищах, а енергію отримували із сусідніх держав.

У 2003 році єдину систему залишив Туркменістан, а в 2009 році Таджикистан.

За нинішнього блекауту Узбекистан та Казахстан фактично звинуватили один одного у відключенні електрики.

Так, у Міністерстві енергетики Узбекистану повідомили, що перебої з електрикою пов’язані з великою аварією в електромережах Казахстану. У відомстві пояснили, що це призвело до різкої зміни напруги на електролініях, які йдуть з Казахстану, внаслідок чого на теплоелектростанціях Узбекистану спрацювали засоби аварійного захисту, і вони відключилися.

У Казахстані ж заявили, що аварійне відключення електроенергії відбулося з вини енергетиків Узбекистану та Киргизстану.

– 25 січня… зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався стрибок потужності на транзит електроенергії 500 кВ Північ – Схід – Південь Казахстану, – йдеться в повідомленні казахського оператора KEGOC.

Там запевнили, що вживають заходів для ліквідації аварії.

Джерело: Новая газета, РБК, Tengrinews.kz, NUR.KZ, KEGOC, 24.kg, Міненерго Узбекистану, ORDA, Nuz.uz, Газета.uz