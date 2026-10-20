Шахтар у середу, 21 жовтня, зіграє матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти італійського Інтера. Гра відбудеться на стадіоні Сан-Сіро у Мілані.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Інтер – Шахтар: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі Інтер – Шахтар є підопічні Крістіана Ківу.

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На перемогу італійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1.21. Успіх українського клубу оцінюють в 11.50. Нічийний результат матчу Інтер – Шахтар в основний час – 7.20.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що обидві команди відзначаться у матчі дають коефіцієнт 1.69.

Це буде восьма очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрілися у 2005 році у межах кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді за сумою двох матчів далі пройшли нерадзуррі.

Загалом у семи матчах Інтер здобув три перемоги, інші чотири гри завершилися нічиєю. За сім очних поєдинків гірникам вдалося забити міланському клубу лише один гол.

Загалом безпрограшна серія нерадзуррі проти українських клубів налічує 13 матчів (7 перемог, 6 нічиїх), а в останніх п’яти іграх (усіх проти Шахтаря) вони зберегли свої ворота сухими.

Гірники не можуть виграти в італійських команд уже десять матчів поспіль (4 нічиї, 6 поразок). Востаннє донеччани перемагали представника Серії А в жовтні 2019 року, коли здолали Аталанту 2:1.

Шахтар підходить до матчу, маючи в активі 4 очки після нічиєї з ПСВ та перемоги над АЕКом. Інтер поки без очок після поразок від Реала та Брюгге.

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