Столтенберг висловив рішучу підтримку Україні перед загрозою з боку Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловив підтримку Києву на тлі можливої загрози від Російської Федерації.

Про це Єнс Столтенберг написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter. За його словами, він висловив рішучу підтримку Україні перед загрозою, яку може нести Росія.

– Поговорив з президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку Україні перед загрозою з боку Росії.

Столтенберг наголосив, що союзники НАТО закликають Російську Федерацію до негайної деескалації ситуації на кордонах України.

На думку генерального секретаря НАТО, Північноатлантичний альянс готовий до подальшої розмови з РФ, проте не піде на поступки за ключовими принципами.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що говорив зі Столтенбергом. Сторони обговорили можливу участь України у саміті НАТО, який запланований на червень 2022 року.

Глава держави наголосив, що вони обговорили необхідні дипломатичні зусилля для подальшої стабільності та безпеки в Європі.