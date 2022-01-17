Україна та Німеччина продовжать діалог щодо розблокування постачання зброї нашій державі для захисту її територіальної цілісності.
Про це розповів сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві.
– Ми знаємо, де і яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту. Наголошую – виключно для захисту нашої території, нашої землі. Ми над цим щодня працюємо, і маємо дуже непогані результати. Й наш діалог із Німеччиною з цього питання також продовжиться, – наголосив Кулеба.
Він підтвердив, що обговорював сьогодні з Бербок питання постачання Україні зброї.
– Сьогодні ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони, – розповів Кулеба.
Водночас, за словами міністра, Україна прагне, щоб ситуація з російською агресією вирішилася саме дипломатичним шляхом, і щоб зусилля із досягнення результату в Нормандському форматі були успішними.
Що відомо про блокування поставок зброї Україні
У грудні минулого року німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заблокувала постачання озброєння Україні у 2021 році. Йдеться про поставки зброї в рамках НАТО. За інформацією журналістів, тоді на бік Німеччини стали й Нідерланди.
Як поінформував президент України Володимир Зеленський, коментуючи публікацію, йдеться про поставки протидронних рушниць та протиснайперських систем (тобто оборонного озброєння).
А Дмитро Кулеба запевняв, що Україна та Німеччина можуть вирішити цю проблему під час перемовин.
Станом на початок січня 2022 року від Німеччини не надходили сигнали про розблокування поставок зброї Україні.