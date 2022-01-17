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Факти / Україна / Політика

Київ і Берлін продовжать діалог щодо постачання зброї Україні – Кулеба

Юлія Соколова редакторка стрічки
кулеба дмитро

Україна та Німеччина продовжать діалог щодо розблокування постачання зброї нашій державі для захисту її територіальної цілісності.

Про це розповів сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

– Ми знаємо, де і яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту. Наголошую – виключно для захисту нашої території, нашої землі. Ми над цим щодня працюємо, і маємо дуже непогані результати. Й наш діалог із Німеччиною з цього питання також продовжиться, – наголосив Кулеба.

Він підтвердив, що обговорював сьогодні з Бербок питання постачання Україні зброї.

– Сьогодні ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони, – розповів Кулеба.

Водночас, за словами міністра, Україна прагне, щоб ситуація з російською агресією вирішилася саме дипломатичним шляхом, і щоб зусилля із досягнення результату в Нормандському форматі були успішними.

Що відомо про блокування поставок зброї Україні

У грудні минулого року німецьке видання Bild оприлюднило інформацію, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заблокувала постачання озброєння Україні у 2021 році. Йдеться про поставки зброї в рамках НАТО. За інформацією журналістів, тоді на бік Німеччини стали й Нідерланди.

Як поінформував президент України Володимир Зеленський, коментуючи публікацію, йдеться про поставки протидронних рушниць та протиснайперських систем (тобто оборонного озброєння).

А Дмитро Кулеба запевняв, що Україна та Німеччина можуть вирішити цю проблему під час перемовин.

Станом на початок січня 2022 року від Німеччини не надходили сигнали про розблокування поставок зброї Україні.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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