Олігархам ніде буде сховатися: глава МЗС Британії про можливі санкції проти оточення Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс не виключає запровадження будь-яких санкцій проти Росії в разі вторгнення військ РФ в Україну. Зокрема, політик допускає жорсткі обмежувальні заходи проти російських олігархів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю одному з британських телеканалів. Трасс наголосила, що олігархам з близького оточення президента Росії Володимира Путіна “не буде куди сховатися” від санкцій, які готує Лондон.

За словами очільниці МЗС, наступного тижня влада Британії планує представити заходи із вдосконалення санкційного законодавства, що дозволить охопити більше інтересів суб’єктів із РФ, наближених до Кремля.

– Будь-яка компанія, яка представляє інтерес для Кремля та режиму в РФ, зможе стати об’єктом санкцій. А тому путінським олігархам або російським компаніям, які підтримують владу Росії, ніде буде сховатися. Це те, що ми збираємося зробити цього тижня, – наголосила Елізабет Трасс.

Вона не виключила, що може йтися і про конфіскацію власності російських олігархів у Великій Британії.

– Жоден із варіантів не знятий з обговорення. Ми не збираємося вдаватися у деталі, проти кого саме і як ми можемо застосувати санкції, – додала міністр.

Трасс уточнила, що Британія “дуже тісно співпрацює” з союзниками, такими як США та Євросоюз, над жорстким пакетом антиросійських санкцій.

Крім того, вона наголосила, що російський газопровід Північний потік-2 необхідно зупинити в разі нападу РФ на Україну. За словами Трасс, у нинішній ситуації не можна віддавати перевагу “короткостроковим економічним інтересам”, жертвуючи свободою та демократією в Європі.

We’re increasing our offer to NATO with extra troops, air support and defensive weapons to stand up against Russian aggression. Any Russian incursion into Ukraine would be met with severe costs and coordinated sanctions. pic.twitter.com/8uJtAK7t74 — Liz Truss (@trussliz) January 30, 2022

Допомога Україні

Коментуючи скупчення російських військ поблизу кордонів України, Елізабет Трасс повідомила, що зараз “пріоритет номер один” – це втримати Володимира Путіна від вторгнення.

– Саме тому ми пропонуємо ввести додаткові війська до Естонії, ми забезпечуємо більшу підтримку з повітря в районі Чорного моря та постачаємо оборонне озброєння Україні, – розповіла очільниця МЗС.

Трасс уточнила, що “абсолютно нічого не виключає” в питанні подальшої підтримки України. Таким чином вона відповіла на запитання, чи допоможе Лондон Києву коштами та зброєю в разі російського вторгнення.

Водночас Трасс вважає “дуже малоймовірним”, що Велика Британія відправить своїх військових на допомогу в Україну.

Варто зазначити, що Велика Британія планує посилити військову присутність у Східній Європі на фоні загострення ситуації довкола України. Такий крок анонсував прем’єр Британії Борис Джонсон. Так, Лондон розглядає можливість удвічі наростити кількість британських солдатів у регіоні (зокрема в країнах Балтії, які є членами НАТО), а також поставити Естонії зброю для оборони.