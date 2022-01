Олігархам ніде буде сховатися: глава МЗС Британії про можливі санкції проти оточення Путіна

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс не виключає запровадження будь-яких санкцій проти Росії в разі вторгнення військ РФ в Україну. Зокрема, політик допускає жорсткі обмежувальні заходи проти російських олігархів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю одному з британських телеканалів. Трасс наголосила, що олігархам з близького оточення президента Росії Володимира Путіна “не буде куди сховатися” від санкцій, які готує Лондон.

За словами очільниці МЗС, наступного тижня влада Британії планує представити заходи із вдосконалення санкційного законодавства, що дозволить охопити більше інтересів суб’єктів із РФ, наближених до Кремля.

Вона не виключила, що може йтися і про конфіскацію власності російських олігархів у Великій Британії.

Трасс уточнила, що Британія “дуже тісно співпрацює” з союзниками, такими як США та Євросоюз, над жорстким пакетом антиросійських санкцій.

Крім того, вона наголосила, що російський газопровід Північний потік-2 необхідно зупинити в разі нападу РФ на Україну. За словами Трасс, у нинішній ситуації не можна віддавати перевагу “короткостроковим економічним інтересам”, жертвуючи свободою та демократією в Європі.

We’re increasing our offer to NATO with extra troops, air support and defensive weapons to stand up against Russian aggression.

Any Russian incursion into Ukraine would be met with severe costs and coordinated sanctions. pic.twitter.com/8uJtAK7t74

— Liz Truss (@trussliz) January 30, 2022