Треба вибрати формат: голова МЗС Франції дав пораду Росії

Російська Федерація має обрати позицію між переговорами та конфронтацією.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін має зробити вибір між перетворенням Росії на державу дисбалансу або на учасника деескалації.

За словами міністра, Франція дотримується трьох принципів стратегії щодо врегулювання конфлікту, а саме твердості, солідарності та діалогу.

– Будь-який новий замах на цілісність та суверенітет України матиме серйозні наслідки й призведе до масованих санкцій проти Росії, – зазначив міністр.

За його словами, Париж солідарний з Україною і готовий дотримуватись діалогу з усіма конфліктуючими сторонами.

Він додав, що Франція готова до діалогу з РФ для встановлення нового порядку безпеки та стабільності у Європі.

Французький міністр позитивно відреагував на зустріч дипломатів з України, Німеччини, Франції та РФ, яка відбулася у Парижі.

Він наголосив, що такої зустрічі у нормандському форматі не було вже давно.

Міністр вважає, що РФ таким чином визнає цей формат.

Ле Дріан також згадав про переговори президента Франції Еммануеля Макрона з російським та українським колегами, зазначивши, що не має інформації про підготовку Москвою чинних дій проти України до лютого.