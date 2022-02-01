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Єврокомісія затвердила фінансову допомогу Україні на €1,2 млрд

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

— Єврокомісія виділила €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Я закликаю Європарламент та Раду ЄС схвалити у найкоротші терміни, щоб ми змогли перевести перший транш допомоги €600 млн якомога раніше. ЄС підтримує Україну, – зазначила вона.

Напередодні про те, що Єврокомісія напрацює ще одну програму макрофінансової допомоги, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, ця допомога буде спрямована на підтримку зусиль нашої держави з модернізації. Кулеба також висловив сподівання, що її швидко затвердять у Раді ЄС та Європарламенті.

Джерело: Ursula von der Leyen

Фото: Depositphotos

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