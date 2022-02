Єврокомісія затвердила фінансову допомогу Україні на €1,2 млрд

Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.

I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.

The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2022