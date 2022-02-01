Єврокомісія затвердила фінансову допомогу Україні на €1,2 млрд

Європейська комісія вирішила надати Україні кредит у розмірі €1,2 млрд як макрофінансову допомогу. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

— Єврокомісія виділила €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Я закликаю Європарламент та Раду ЄС схвалити у найкоротші терміни, щоб ми змогли перевести перший транш допомоги €600 млн якомога раніше. ЄС підтримує Україну, – зазначила вона.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine. I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible. The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2022

Напередодні про те, що Єврокомісія напрацює ще одну програму макрофінансової допомоги, повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, ця допомога буде спрямована на підтримку зусиль нашої держави з модернізації. Кулеба також висловив сподівання, що її швидко затвердять у Раді ЄС та Європарламенті.

Джерело: Ursula von der Leyen