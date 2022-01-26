Європейська комісія напрацює ще одну програму макрофінансової допомоги Україні. Вона буде спрямована на підтримку зусиль нашої держави з модернізації.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Він нагадав, що на початку тижня Євросоюз ухвалив рішення про нову макрофінансову програму для України в розмірі €1,2 млрд. Кулеба висловив сподівання, що її швидко затвердять у Раді ЄС та Європарламенті.

– Єврокомісія розпочне роботу над іншою довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль України з модернізації, а також подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів. Додатково буде надано €120 млн, – зазначив міністр.

Він уточнив, що ця підтримка буде призначена для підсилення українских державних інституцій та стійкості України.

За словами Кулеби, Єврокомісія також готова інвестувати “в майбутнє України”. Йдеться про інвестиційний та економічний план, який передбачає залучення інвестицій в нашу державу в розмірі понад €6 млрд. Водночас передумовою для отримання цих коштів є співпраця Києва з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як поінформував Кулеба, з 2014 року Україна та Євросоюз вже реалізували п’ять програм макрофінансової допомоги. Їх загальний обсяг становить понад €5 млрд.

Як відомо, 24 січня Єврокомісія запропонувала виділити Україні новий пакет підтримки на €1,2 млрд. Тим самим у Брюсселі хочуть допомогти нашій державі на тлі загрози загострення російської агресії.

Перший транш становитиме €600 млн. Ці кошти спрямують на підтримання фінансової стабільності України.