У центрі Канади понад тиждень тривають протести далекобійників проти заходів, спрямованих на стримування захворюваності на коронавірус серед населення.

Мер Оттави Джим Вотсон наголосив, що ситуація стала складною, оскільки кількість учасників акції перевищила правоохоронців.

No further developments as of yet here in Ottawa. Rebel has spoken with many truckers tonight and most seem to have no worries about the state of emergency being declared.Rt and follow us to support pic.twitter.com/ivF9iCtixs

— TruckersForFreedom (@Truckers4Freedm) February 7, 2022