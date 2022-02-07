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Ситуація вийшла з-під контролю: у столиці Канади запровадили надзвичайний стан через протести

Юля Захарченко редакторка стрічки
Канада

У центрі Канади понад тиждень тривають протести далекобійників проти заходів, спрямованих на стримування захворюваності на коронавірус серед населення.

Мер Оттави Джим Вотсон наголосив, що ситуація стала складною, оскільки кількість учасників акції перевищила правоохоронців.

Столиця Канади перекрита машинами та наметами. На думку влади, акція протесту може загрожувати безпеці жителів Оттави.

У поліції повідомили про напади та різноманітні суперечки. З цієї причини у столиці Канади запровадили надзвичайний стан.

Протести у Канаді спалахнули через нові прикордонні правила, згідно з якими водії мають пройти повний курс вакцинації, щоб потрапити на територію країни.

Далекобійники, які не імунізувалися проти Covid-19, зобов’язані дотримуватися самоізоляції протягом двох тижнів після повернення з Америки до Канади.

Жителі Оттави почали скаржитися на вантажні автомобілі, які перегородили рух транспорту. Деякі висловили побоювання, що протести водіїв можуть перерости у насилля.

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Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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