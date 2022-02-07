У центрі Канади понад тиждень тривають протести далекобійників проти заходів, спрямованих на стримування захворюваності на коронавірус серед населення.

Мер Оттави Джим Вотсон наголосив, що ситуація стала складною, оскільки кількість учасників акції перевищила правоохоронців.

No further developments as of yet here in Ottawa. Rebel has spoken with many truckers tonight and most seem to have no worries about the state of emergency being declared.Rt and follow us to support pic.twitter.com/ivF9iCtixs — TruckersForFreedom (@Truckers4Freedm) February 7, 2022

Столиця Канади перекрита машинами та наметами. На думку влади, акція протесту може загрожувати безпеці жителів Оттави.

У поліції повідомили про напади та різноманітні суперечки. З цієї причини у столиці Канади запровадили надзвичайний стан.

Протести у Канаді спалахнули через нові прикордонні правила, згідно з якими водії мають пройти повний курс вакцинації, щоб потрапити на територію країни.

Ottawa mayor calls on feds to appoint mediator to help end ‘Freedom Convoy’ protests https://t.co/9jFhAbcnNG — no justice – just us. ⌛️ (@billm9) February 7, 2022

Далекобійники, які не імунізувалися проти Covid-19, зобов’язані дотримуватися самоізоляції протягом двох тижнів після повернення з Америки до Канади.

Жителі Оттави почали скаржитися на вантажні автомобілі, які перегородили рух транспорту. Деякі висловили побоювання, що протести водіїв можуть перерости у насилля.