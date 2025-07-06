В Орлівці на Рівненщині військового ТЦК вдарили по голові: чоловік у лікарні
В селі Орлівка на Рівненщині військовослужбовця ТЦК вдарили по голові під час проведення оповіщення.
Про це повідомив Рівненський обласний ТЦК та СП у Facebook.
Побиття військового ТЦК на Рівненщині: що відомо
Інцидент стався 5 липня близько 13:00, коли група військовослужбовців здійснювала оповіщення в селі Орлівка за наказом начальника одного з районних ТЦК та СП області.
Під час перевірки документів у групи осіб виник конфлікт. Як наслідок – старшого солдата вдарили по голові.
За фактом завдання травм військовослужбовцю під час виконання службових завдань відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України.
Ця стаття передбачає відповідальність за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Нагадаємо, що за повідомленням Сухопутніх військ, у червні 86% інцидентів із ТЦК виявилися фейками і лише 14% повідомлень мали під собою реальні підстави.