Мені соромно: глава МЗС Словаччини вибачився за інцидент з прапором України

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за вчинок депутата від ультраправої партії Андрея Медведськи, який на засіданні парламенту вилив воду на український прапор.

— Кілька тижнів істерії та залякування людей через оборонний договір США перетворилися на протистояння опозиції та екстремістів у парламенті. Насправді важко сказати хто з них хто… Мені прикро і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Приносимо вибачення дипломатичним чином, – написав Корчок на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що після повернення з України, проведе дебати у парламенті разом з міністром оборони Словаччини та опозицією.

У вівторок у парламенті Словаччини сталася суперечка під час обговорення оборонної угоди зі США. Депутати Андрей Медведськи та Петер Крупа встали біля трибуни зі словацьким прапором. На це відреагували депутати SaS Яна Бітто Циганікова та Мірослав Жияк, які розгорнули перед трибуною український прапор.

Тоді Медведськи схопив пляшку з водою та облив спочатку Жияка, а потім вилив воду на український прапор та намагався його вирвати з рук, але не зміг.

На інцидент відреагували у посольстві України в Словаччині, закликавши причетних до інциденту вибачитися.

Фото: Ivan Korčok, TASR