Напередодні у парламенті Словаччини сталася суперечка під час обговорення оборонної угоди зі США. Депутати LSNS (Народної партії – Наша Словаччина) Андрей Медвецький та Петер Крупа встали зі словацьким прапором біля трибуни спікера та заблокували її.

На це відреагували депутати SaS (Свобода та Словаччина) Яна Бітто Циганікова та Мирослав Жияк – вони розгорнули перед трибуною український прапор. Депутат Медвецький схопив пляшку з водою та облив спочатку Жияка, а потім вилив воду на український прапор та намагався його вирвати з рук, але не зміг.

У цей момент до трибуни підійшли соратники LSNS – Марек Котлеба та Станіслав Мізік, які зірвали український прапор. Крім того, Марек Котлеба зірвав Жияку респіратор.

На інцидент відреагувало посольство України в Словаччині і вимагає від усіх причетних вибачитися.

Крім того, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок підтвердив незмінну тверду позицію Словаччини в підтримці України, повідомили в українському посольстві.

– Маємо підтримку й у національній раді Республіки Словаччина! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби та Андрея Медвецького не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень! – йдеться у повідомленні посольства.

Раніше віцепрем’єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив, що Росія нібито вже не поверне тимчасово окупований Крим Україні. При цьому санкції, запроваджені проти Росії, за його словами, завдають шкоди економіці Словаччини.

МЗС України вимагали спростування заяви міністра економіки Словаччини.

Джерело: slovensko.hnonline