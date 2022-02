Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про зростання ймовірності російського вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання під час інтерв’ю, наскільки ймовірним є вторгнення Росії зараз, Столтенберг сказав, що “час попередження про небезпеку скорочується, а ризик нападу зростає”.

Цим генсек вказав на нарощування поблизу України російських сил і техніки.

У понеділок Столтенберг також заявив, що досвід застосування Росією сили проти України та загрозлива риторика Москви створюють реальну небезпеку.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is "going up" amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022