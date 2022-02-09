Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про зростання ймовірності російського вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання під час інтерв’ю, наскільки ймовірним є вторгнення Росії зараз, Столтенберг сказав, що “час попередження про небезпеку скорочується, а ризик нападу зростає”.

Цим генсек вказав на нарощування поблизу України російських сил і техніки.

У понеділок Столтенберг також заявив, що досвід застосування Росією сили проти України та загрозлива риторика Москви створюють реальну небезпеку.

– Ми також бачимо загрозливу риторику, дуже сильну риторику з боку Росії про те, що ми повинні поступитися їхнім вимогам, інакше не буде того, що вони називають військово-технічними наслідками. І потім, звичайно, ми всі знаємо, що Росія має досвід застосування сили проти України. Отже, якщо скласти все це разом, нарощування військової могутності, загрозливу риторику та послужний список Росії, звичайно, є реальною небезпекою, але ми продовжуємо працювати над політичним вирішенням ситуації, — сказав Столтенберг.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is "going up" amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022



Минулого місяця НАТО оголосило, що союзники направляють додаткові кораблі та винищувачі для розгортання у Східній Європі, і заявило, що країни переводять сили у стан готовності.

Столтенберг ще раз наголосив, що НАТО готове сісти та вислухати побоювання Росії.