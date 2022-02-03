У четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння тим, що Росія продовжує нарощувати військову міць навколо України, і що зараз вона направила до Білорусі більше військ та військової техніки, аніж будь-коли за останні 30 років.

Нині налічується понад 100 тис. російських військовослужбовців, дислокованих поблизу північних та східних кордонів України, що викликає побоювання щодо можливого вторгнення РФ. Російські офіційні особи заперечують такі наміри.

– Останніми днями ми спостерігаємо значне пересування російських збройних сил до Білорусі. Це найбільше російське розгортання там із часів холодної війни, – сказав Столтенберг журналістам у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

За його словами, чисельність російських військ у Білорусі може зрости до 30 тис. осіб за підтримки сил спеціального призначення, сучасних винищувачів, балістичних ракет малої дальності Іскандер та систем протиракетної оборони С-400 земля-повітря.

– І це все поєднуватиметься зі щорічними навчаннями ядерних сил Росії, які, як очікується, відбудуться цього місяця, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що масштабні російсько-білоруські навчання заплановані на 10-20 лютого. Раніше у Мінську міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб перевірити хід підготовки до навчань.

Говорячи про навчання, Лукашенко сказав, що їхньою метою було зміцнення кордону з Україною.

Нагадаємо, що США та НАТО передали Москві свої офіційні письмові відповіді на вимоги Кремля щодо “гарантій безпеки” та запропонували низку кроків, спрямованих на посилення контролю над озброєнням. США та їхні союзники відкинули ультиматуми щодо нерозширення Альянсу далі на схід.

Документи з письмовими відповідями оприлюднило іспанське видання El País. Про що в них йдеться – детально у матеріалі.

Фото: НАТО