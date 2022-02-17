Російські військові підрозділи продовжують пересуватись до кордону з Україною.

Як заявив 16 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен, поки що немає жодних свідчень деескалації з боку Росії.

– Ми продовжуємо бачити не тільки те, що ці (російські, – Ред.) сили залишаються там, а й те, що ключові підрозділи прямують до кордону, а не у зворотному напрямку, – сказав держсекретар США

Він додав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дотримується тієї самої думки.

Американський дипломат додав, що мова про підрозділи, які були б в авангарді будь-якої нової агресії з боку Росії проти України.

Ентоні Блінкен також припустив, що якщо Москва вирішить зробити кібератаки проти США, наприклад, на помсту за санкції, США не залишать їх без відповіді.

– Кілька місяців тому я був із (президентом США Джо, – Ред.) Байденом у Женеві, у той час, коли на нас здійснювалися атаки з використанням здирницького ПЗ… Президент Байден сказав президенту (Росії Володимиру, – Ред.) Путіну: “Ви, звичайно, розумієте, наскільки це важливо для нас, і я можу собі уявити, що з усією цією енергетичною інфраструктурою вам не сподобалося б, якби хтось зробив проти вас подібну атаку з метою викупу, – сказав Ентоні Блінкен.

Відповідаючи на запитання про розбіжності в публічних повідомленнях американської та української влади про загрозу російській агресії, глава американської дипломатії заявив, що вони зумовлені зрозумілим бажанням президента України Володимира Зеленського не викликати паніку серед громадян. Проте він додав, що Вашингтон перебуває у постійному контакті з українською стороною, і Київ сприймає загрозу так само серйозно, як і США.

Джерела: MSNBC, ABC