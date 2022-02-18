Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Британія скасовує програму видачі “золотих віз”, яка приваблювала багатих росіян

Юлія Соколова редакторка стрічки
Лондон

Велика Британія вирішила закрити програму видачі “золотих віз” іноземцям. Йдеться про візу інвестора (Tier 1 Investor Visa), що передбачає надання дозволу на проживання в обмін на інвестиції.

Про таке рішення оголосила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател. Вона зазначила, що цей крок є частиною боротьби з шахрайством.

– У мене нульова терпимість до зловживань нашою імміграційною системою… Я хочу зупинити корумповану еліту, яка загрожує нашій національній безпеці та розповсюджує брудні гроші в наших містах, – наголосила Пріті Пател.

Вона додала, що скасування “золотих віз” є лише “початком нової боротьби з шахрайством та незаконними фінансами”.

У своєму Twitter-акаунті очільниця британського МВС уточнила, що програма “золотих віз” припиняє функціонування одразу після перевірки всіх раніше виданих віз цього типу. Тепер іноземці, незалежно від національності, не зможуть отримати Tier 1 Investor Visa.

– Клептократи та корумповані еліти, які експлуатують нашу фінансову систему, в тому числі з Росії, становлять загрозу для нашої національної безпеки і не вітаються у Великій Британії, – додала Пріті Пател.

Ще до офіційного оголошення про скасування “золотих віз” видання Financial Times поінформувало, що Лондон готується до такого кроку, оскільки дії Росії щодо України спровокували нові заклики боротися з “брудними грошима”, які потрапляють до Британії.

Як зазначає видання, інвесторська віза Tier 1 Investor приваблювала багатих російських та інших міжнародних інвесторів. Вони переселялися до Великої Британії за цією схемою.

За інформацією британського агентства ВВС, станом на березень 2020 року росіяни отримали понад 2 580 інвесторських віз (з моменту запровадження цієї програми в 2008 році).

А видання Financial Times повідомило, що з вересня 2020-го по вересень 2021 року було видано 798 “золотих віз”, з них 82 – росіянам, а 210 – громадянам Китаю.

Читайте
Лондон узгодив пакет санкцій проти РФ у разі нової агресії проти України

Що відомо про програму “золотих віз”

Ця програма була започаткована у Великій Британії в 2008 році, щоб заохотити багатих людей з-за меж Євросоюзу інвестувати у країну.

Вона дозволяла іноземним громадянам отримати право на проживання в Британії в обмін на інвестиції від 2 млн фунтів стерлінгів. З часом такі іноземці могли отримати право на постійне проживання в країні (стати резидентами).

У 2015 році Британія посилила перевірку претендентів на отримання “золотих віз” у рамках боротьби з обігом незаконних коштів. Від заявників почали вимагати аудиту їхніх фінансів та ділових інтересів.

Лондон почав переглядати візову політику після погіршення відносин між Британією та РФ у зв’язку з отруєнням колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в 2018 році.

У 2018 році колишня очільниця британського МВС Ембер Радд попросила чиновників переглянути підстави, на яких “золоті візи” отримали понад 700 багатих росіян. Після кількох років затримки уряд все ж пообіцяв оприлюднити свої висновки до квітня.

У 2020 році комітет з розвідки та безпеки британського парламенту попереджав, що “використання візової схеми для інвесторів” є привабливим для багатьох росіян.

Читайте
Олігархам ніде буде сховатися: глава МЗС Британії про можливі санкції проти оточення Путіна

Джерело: Twitter Пріті Пател, Уряд Великої Британії, ВВС, Financial Times

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка