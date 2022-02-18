Велика Британія вирішила закрити програму видачі “золотих віз” іноземцям. Йдеться про візу інвестора (Tier 1 Investor Visa), що передбачає надання дозволу на проживання в обмін на інвестиції.

Про таке рішення оголосила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател. Вона зазначила, що цей крок є частиною боротьби з шахрайством.

– У мене нульова терпимість до зловживань нашою імміграційною системою… Я хочу зупинити корумповану еліту, яка загрожує нашій національній безпеці та розповсюджує брудні гроші в наших містах, – наголосила Пріті Пател.

Вона додала, що скасування “золотих віз” є лише “початком нової боротьби з шахрайством та незаконними фінансами”.

У своєму Twitter-акаунті очільниця британського МВС уточнила, що програма “золотих віз” припиняє функціонування одразу після перевірки всіх раніше виданих віз цього типу. Тепер іноземці, незалежно від національності, не зможуть отримати Tier 1 Investor Visa.

– Клептократи та корумповані еліти, які експлуатують нашу фінансову систему, в тому числі з Росії, становлять загрозу для нашої національної безпеки і не вітаються у Великій Британії, – додала Пріті Пател.

Ще до офіційного оголошення про скасування “золотих віз” видання Financial Times поінформувало, що Лондон готується до такого кроку, оскільки дії Росії щодо України спровокували нові заклики боротися з “брудними грошима”, які потрапляють до Британії.

Today I’ve clamped down further on illicit finance by closing down the Tier 1 Investor Visa Route. Kleptocrats & corrupt elites who exploit our financial system – including from Russia – are a threat to our national security & not welcome in the UK ????????https://t.co/BzvCfLKZxG pic.twitter.com/ZppEQApNTk — Priti Patel (@pritipatel) February 17, 2022

Як зазначає видання, інвесторська віза Tier 1 Investor приваблювала багатих російських та інших міжнародних інвесторів. Вони переселялися до Великої Британії за цією схемою.

За інформацією британського агентства ВВС, станом на березень 2020 року росіяни отримали понад 2 580 інвесторських віз (з моменту запровадження цієї програми в 2008 році).

А видання Financial Times повідомило, що з вересня 2020-го по вересень 2021 року було видано 798 “золотих віз”, з них 82 – росіянам, а 210 – громадянам Китаю.

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Що відомо про програму “золотих віз”

Ця програма була започаткована у Великій Британії в 2008 році, щоб заохотити багатих людей з-за меж Євросоюзу інвестувати у країну.

Вона дозволяла іноземним громадянам отримати право на проживання в Британії в обмін на інвестиції від 2 млн фунтів стерлінгів. З часом такі іноземці могли отримати право на постійне проживання в країні (стати резидентами).

У 2015 році Британія посилила перевірку претендентів на отримання “золотих віз” у рамках боротьби з обігом незаконних коштів. Від заявників почали вимагати аудиту їхніх фінансів та ділових інтересів.

Лондон почав переглядати візову політику після погіршення відносин між Британією та РФ у зв’язку з отруєнням колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері в 2018 році.

У 2018 році колишня очільниця британського МВС Ембер Радд попросила чиновників переглянути підстави, на яких “золоті візи” отримали понад 700 багатих росіян. Після кількох років затримки уряд все ж пообіцяв оприлюднити свої висновки до квітня.

У 2020 році комітет з розвідки та безпеки британського парламенту попереджав, що “використання візової схеми для інвесторів” є привабливим для багатьох росіян.

Джерело: Twitter Пріті Пател, Уряд Великої Британії, ВВС, Financial Times