Велика Британія вирішила закрити програму видачі “золотих віз” іноземцям. Йдеться про візу інвестора (Tier 1 Investor Visa), що передбачає надання дозволу на проживання в обмін на інвестиції.

Про таке рішення оголосила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател. Вона зазначила, що цей крок є частиною боротьби з шахрайством.

Вона додала, що скасування “золотих віз” є лише “початком нової боротьби з шахрайством та незаконними фінансами”.

У своєму Twitter-акаунті очільниця британського МВС уточнила, що програма “золотих віз” припиняє функціонування одразу після перевірки всіх раніше виданих віз цього типу. Тепер іноземці, незалежно від національності, не зможуть отримати Tier 1 Investor Visa.

Ще до офіційного оголошення про скасування “золотих віз” видання Financial Times поінформувало, що Лондон готується до такого кроку, оскільки дії Росії щодо України спровокували нові заклики боротися з “брудними грошима”, які потрапляють до Британії.

Today I’ve clamped down further on illicit finance by closing down the Tier 1 Investor Visa Route.

— Priti Patel (@pritipatel) February 17, 2022