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Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Нічна атака на Україну: РФ застосувала рекордні 728 дронів та 13 ракет

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували 728 дронами та 13 ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала з 20:00 8 липня.

За цей час російські війська застосували 741 засіб повітряного нападу:

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  • 728 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з районів Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово);
  • сім крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (запущені з районів Енгельса Саратовської області та Курської області РФ);
  • шість аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал (запущені з повітряного простору Липецької області РФ).

Основним напрямком удару стало місто Луцьк Волинської області.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 718 засобів повітряного нападу противника (303 збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені):

  • 296 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ;
  • сім крилатих ракет Х-101/Іскандер-К (збито).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 232-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

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